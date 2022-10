LUCERA-NUOVA MATTEOTTI CORATO 76-64 Sveva Lucera: Cepic 4, Gramazio 5, Mazzullo 6, Acosta Marte 16, Scarponi 11, Alvisi 3, Di Ianni 10, Di Mario, Ouandie 20, Ianzano. N.e.: Oliveri, Coluccino. All:: Ciociola.

Nuova Matteotti Corato: D'Imperio, Martinelli, Gatta 11, Olocco 6, Paulauskas 12, Razic 20, Baldin 1, Nikola Markovic, Bojang, Formica 14. N.e.: Luka Markovic, Altieri. All.: Patella.

Arbitri: Settembre di Gravina in Puglia, Di Vittorio di Ruvo di Puglia.

Parziali: 25-9; 44-26; 60-42.

Una reazione tardiva e insufficiente. La Nuova Matteotti Corato avrebbe avuto bisogno di una prova eccellente per violare il domicilio della Sveva Lucera: è andata diversamente, con il team di coachcostretto ad inseguire nel punteggio fin dal principio. Un pessimo primo periodo, racchiuso nel perentorio 23-3 di parziale con cui la compagine federiciana ha posto l'ipoteca sul successo, ha condannato Olocco e compagni.Tutti i tentativi di ricucitura sono risultati vani: sotto di 18 a metà gara e ancora al termine della terza frazione, la Matteotti si è prodotta in uno sforzo generoso per rientrare nel match, risalendo fino al -8 grazie ai canestri dima non è bastato. Sul fronte avverso, ventello per l'ex Basket Corato Ouandie, supportato dal secondo straniero Acosta Marte sotto le plance e da due italiani di caratura come Scarponi e Di Ianni. Fra i coratini bene Claudio Gatta, in doppia cifra anche Palauskas.