Una serie viva, avvincente, che si concluderà domenica con il terzo e ultimo atto. La Nuova Matteotti Corato si è imposta con il punteggio di 86-75 sull'Adria Bari in gara2 dei quarti dei playoff promozione di C Gold, pareggiando così i conti con la formazione del capoluogo. Domenica, alle 18, sarà la sfida del PalaCarrassi a determinare la compagine qualificata per le semifinali del massimo torneo cestistico regionale.Gran partita della band di coach, tenace nel controllare le redini pur senza mai riuscire ad allungare definitivamente. Una prova di costanza e pazienza, nella quale sono spiccate le qualità di unpreziosissimo sotto il profilo realizzativo (25 punti), supportato da Mascoli, De Angelis, Ianuale e Cicivé. Matteotti anche sul +9 nel terzo quarto (67-58) ma un parziale terrificante in apertura di ultima frazione ha dato il vantaggio ai biancorossi di Cazzorla (70-72) con Bustos, Rodriguez, Meistas e Lupo sugli scudi. I padroni di casa non si sono smarriti e a quel punto Oluic è salito in cattedra: sua la tripla del +6, alla quale sono seguiti un canestro fondamentale di Gianmarco Ianuale e, dopo il timeout barese, l'acuto dalla distanza di Simone Mascoli che ha chiuso i conti portando Corato sul +11.La "bella" è il giusto epilogo dell'appassionante abbinamento tra le due contendenti e la Nuova Matteotti, pur non potendo contare sul fattore campo, la affronterà con grande determinazione, consapevole che una vittoria spalancherebbe le porte alle semifinali e alla stracittadina con i cugini neroverdi dell'Adriatica Industriale. Definite intanto le qualificate sull'altro versante del tabellone playoff: la Virtus Molfetta ha eliminato Altamura, vincendo anche sul parquet murgiano e se la vedrà con Mola che espugnato anche Vieste chiudendo sul 2-0.