Cominciato bene, questo campionato di C Gold per la Nuova Matteotti Corato potrebbe proseguire per il verso giusto in caso di blitz esterno sul parquet di Lucera. Non sarà certo semplice per i biancazzurri imporsi sul parquet della formazione sveva, che malgrado i galloni di neopromossa è tutt'altro che una squadra di seconda fascia - a giudicare dall'organico allestito - nel contesto del massimo torneo regionale. Il debutto del team allenato da Gianpio Ciociola si è interrotto sul +25 nel corso del secondo quarto del match sul rettangolo dei cugini di Vieste a causa di un malfunzionamento all'impianto di illuminazione: l'incontro sarà perciò recuperato mercoledì 26 ottobre.Ha vinto all'esordio, invece, il gruppo di coach, piegando una Libertas Altamura mai doma. Una missione delicata, per Marco Formica e soci, opposti a gente del calibro di Ivan Scarponi, Umberto Gramazio, Walter Alvisi, senza contare il pivot dominicano con passaporto spagnolo Michael Acosta Marte e quell'Alex Ouandie che nella passata stagione ha contribuito alla promozione dei cugini del Basket Corato in B. La Nuova Matteotti può ambire senza dubbio ad uno dei tre posti riservati alla Puglia nella nuova B interregionale, il campionato che sarà creato dalla scissione del terzo livello cestistico: i vari Razic, Gatta, Olocco e Palauskas sono ben consci che per centrare quell'obiettivo toccherà giocare partite di spessore e vincere su campi caldi, proprio come quello lucerino.La partita sarà arbitrata da Gaetano Settembre di Gravina in Puglia e Giulio Di Vittorio di Ruvo di Puglia.