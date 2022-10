NUOVA MATTEOTTI CORATO-LIBERTAS ALTAMURA 75-71 Corato: D'Imperio, Gatta 11, Olocco 16, Paulauskas 11, Razic 10, Angarano, N. Markovic 3, Sciscioli, L. Markovic 3, Bojang, Formica 21. N.e: Altieri, Angarano, Sciscioli. All.: Patella.

Altamura: M. Casareale 4, Sagadin 20, Fraccalvieri, De Bartolo, Gaudiano 6, Stojanovic 7, Petronella 30, Konatè 4, P. Casareale. N.e.: Vitale, Biandolino. All.: Losito.

Arbitri: Ceo di Bari e Caposiena di San Severo.

Parziali: 23-18; 45-35; 56-51.

Note: usciti per 5 falli Razic, M. Casareale, Konatè.

Un'affermazione sofferta ma meritata. La Nuova Matteotti Corato ha cominciato nel miglior dei modi la stagione 2022-23 nel torneo di Serie C Gold, superando la Libertas Altamura nel match valido per la prima giornata di campionato sul parquet del PalaLosito.Il team di coach Patella, in vantaggio anche di 11 lunghezze a metà terza frazione, ha vissuto un finale thrilling: la rimonta dei murgiani ha prodotto il sorpasso sul 59-61 a sei minuti dalla conclusione ma Formica (top scorer dei padroni di casa con 21 punti) e Gatta hanno tolto le castagne dal fuoco.