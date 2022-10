«I problemi strutturali degli ultimi tempi al palazzetto, purtroppo, non consentiranno l'accesso a tutte le poltrone, specie quelle centrali che avranno visibilità ridotta.Per questo motivo nessuno pagherà per l'esordio in casa». Questa la decisione annunciata dalla dirigenza dellain vista del debutto interno nel campionato di Serie C Gold 2022-23, in programma domenica 16 ottobre. La formazione allenata dasfiderà la Libertas Altamura sul parquet amico del PalaLosito (palla a due ore 18).Esordio non semplice pere compagni, attesi dal confronto con il team murgiano di coach Losito, che ha in De Bartolo, Gaudiano, Casareale, Stojanovic, Sagadin e nell'under Konaté i suoi punti di forza. Da tenere d'occhio anche il materano Petronella, visto già in B e di passaggio - nella scorsa stagione - anche con i Lions Bisceglie.La Matteotti, notevolmente rafforzata con gli innesti italiani di, punta a una stagione ai vertici: centrare uno dei tre posti a disposizione dalla Puglia per l'accesso alla prossima B interregionale non è un certo una chimera per la squadra cara al presidente Grazia Balducci. I vari, oltre ai giovanie al coratino doc, sono pronti a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo, confidando in un supporto sostanzioso da parte del pubblico.