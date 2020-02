NMC, con Mesagne per tornare ai due punti al PalaLosito

Match molto duro, ma altrettanto stimolante quello che si appresta ad affrontare la Nuova Matteotti Corato che domenica ritrova il parquet del PalaLosito e sfida Mesagne, forse la squadra più in forma al momento dell'intero campionato.La formazione brindisina infatti è reduce da ben 10 vittorie nelle ultime 12 giornate di campionato, fermata solo dalle due prime della classe, Molfetta e Cerignola. Per il resto, percorso netto del gruppo allenato da coach Tonino Bray, subentrato ad Enrico Curiale proprio nella gara d'andata e che ritrova da avversario il PalaLosito dopo averlo calcato da allenatore dell'A.S. Basket Corato parecchi anni fa.Una formazione esperta, navigata, imprevedibile e difficile da affrontare, potendo contare su elementi di sicuro affidamento e grande tecnica cestistica. Su tutti, anche lui ex habitué dei canestri coratini, Romeo Trionfo, anni 35 e top scorer mesagnese con 313 punti realizzati, oltre 18 a partita. Accanto a lui due altri elementi imprescindibili come Danilo Crovace e capitan Gigi Risolo, spina dorsale di una squadra che può contare anche su due ottimi stranieri come Pavlovic ed il 23enne Dekic, ala piccola ed ottimo realizzatore, che assieme a Gualano rappresentano la linea giovane di un gruppo compatto, in grado di adattarsi ottimamente a tutti i tipi di match.Sarà quindi molto dura per i ragazzi di coach Marco Verile, reduci dalla battaglia in casa della Fortitudo Trani vinta all'overtime e chiamati a confermarsi dopo aver rosicchiato due punti al Molfetta. La vittoria interna manca da oltre un mese (4 gennaio contro la Diamond Foggia, ultima d'andata) e tornare al successo tenendo lontana l'inseguitrice Brindisi sarebbe un ottimo viatico in vista delle due successive ostiche trasferte consecutive di Lecce e Monopoli.Match quindi importantissimo per il prosieguo del campionato biancoblu, primo di questo filotto di tre gare cruciali, al termine delle quali sicuramente sarà più chiaro l'obiettivo finale della stagione.All'andata finì col successo Matteotti per 64-76, match complicato risoltosi grazie ad uno splendido ultimo quarto di marca coratina che blindò il risultato e consegnò due punti alla NMC.Palla a due della gara prevista alle ore 18,30 di domenica. Arbitreranno la contesa i signori Stanzione di Molfetta (BA) e Grieco di Matera (MT).