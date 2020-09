NMC, Riccardo Lerro responsabile del settore giovanile

La notizia era già nell'aria da diverse settimane, ma l'ultimo summit dirigenziale ha ufficializzato la carica come responsabile giovanile a coach Riccardo Lerro. Certamente un nome che non ha bisogno di presentazioni visto il suo sangue puramente coratino, prima da cestista e, poi, da allenatore federale cresciuto con la famiglia Nmc sempre in ambito coratino.Nella scorsa stagione sportiva coach Lerro, alla guida del timone dell'U16 di Ecc., ha vinto il campionato e, mentre ci si accingeva a disputare le gare per l'accesso alle finali nazionali, è arrivato il Covid che ha ostacolato il percorso, spegnendo le emozioni e le ambizioni di questi giovani cestisti.Il suo curriculum, inoltre, vanta altri successi e nel segno della continuità la NMC ha affidato a lui la crescita dei giovani sapendo cogliere il meglio da ognuno di loro.«Riccardo è stato fortemente voluto in qualità di responsabile giovanile, viste le sue ottime capacità umane, ancor prima che sportive», dichiara il general manager Domenico Gatta.E ancora «Riccardo dispone di tutti i mezzi per poter essere il giusto collante tra Minibaket e settore giovanile, età delicata per i nostri tesserati, in quanto rappresenta il passaggio dal mondo dei più piccoli alla realtà adulta».Figura, dunque, che sarà indispensabile per rafforzare le già grandi prospettive coratine, così come da sempre impegnati alla ricerca di giovani talenti possibilmente locali. È inutile però nascondere che la NMC è diventata negli anni il fulcro per le giovani promesse anche a livello regionale, ragion per cui la missione ormai affidata è di includere ragazzi ambiziosi che possano crescere e migliorarsi anche grazie al nostro eccellente staff tecnico.Riccardo Lerro condurrà, assieme alle altre competenti figure, la NMC al raggiungimento di altri importanti tasselli con sempre in mente l'obiettivo primario in casa Matteotti: diventare uomini prima che giocatori.«In bocca al lupo coach da tutta la famiglia Nuova Matteotti Corato!».