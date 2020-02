NMC Serie C Silver, nel roster arriva Milo Bacchini

Secondo colpo di mercato della Nuova Matteotti Corato che, come fatto filtrare nei giorni scorsi, rinforza ulteriormente il roster a disposizione di coach Marco Verile con un nuovo giocatore. Si tratta di Milo Bacchini, play-guardia 29enne, nato il 5 giugno 1990, e proveniente dalla Basilicata Sport, squadra di C silver lucana. Qui ha iniziato la stagione sportiva disputando 16 gare, con 281 punti segnati, oltre 17,5 di media a partita. Bacchini ha iniziato la sua carriera a Carmagnola (TO) ed è stata una delle rivelazioni assolute della Nertos Cosenza nella vecchia serie C nazionale nel 2014.Per Milo non è la prima esperienza in Puglia, avendo già militato proprio a Cerignola, in una squadra diversa dall'attuale capolista del girone, e da giovanissimo nel 2011/12 proprio a Molfetta, squadra che si ritroverà di fronte da avversaria, stavolta con la maglia coratina, dove fu compagno dell'attuale coach Corvino.Milo, ormai esperto delle competizioni regionali, ha segnato più di 2 mila punti in carriera, disputando stagioni di alto livello che, a Cerignola ed Alessandria, hanno coinciso con la vittoria del campionato.È un vero guerriero, uno di quei giocatori a cui un allenatore non rinuncia mai quando deve affrontare una battaglia. Gran difensore, gran lavoratore, è anche abile in fase offensiva, dove ha sempre realizzato oltre 10 punti di media a partita in ogni squadra in cui ha giocato.Un autentico colpo di mercato, di quelli che galvanizzano la piazza e non solo. Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 12, si è già allenato e sarà subito a disposizione di coach Verile, come anche il suo nuovo compagno di squadra Babrauskas, sin dal match di domani sul campo del Lecce.Due innesti di spessore che regalano profondità al roster coratino, varietà di scelte al coach e pericolosità offensiva e difensiva alla Matteotti, sopperendo così alla partenza di Simonis e rilanciando le ambizioni NMC in vista del finale di stagione e dei successivi playoff.