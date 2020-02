Nuova Matteotti Corato, arriva il derby

Già all'andata ha reso la vita difficile alla formazione di coach Verile e domani torna sul percorso dei biancoblu: si tratta dell'ostacolo Fortitudo. Domani, alle ore 18.00, sul campo tranese, la Nuova Matteotti Corato proverà a riprendere la sua corsa al vertice in un derby che, come si sa, è sempre esente da ogni pronostico.Un campo caldo quello che troverà il Corato a Trani, come insegnano i precedenti incontri, e sul quale la NMC dovrà riscattare il passo falso interno di sabato scorso, quando l'Adria Bari al termine di una prova coraggiosa ha violato il PalaLosito 72-77 imponendo ai locali la seconda sconfitta interna e del girone di ritorno in soli 3 match. Sconfitta coincisa con la vittoria di Molfetta, seconda forza del torneo, ai danni della fin lì imbattuta Cerignola. Ecco perché ora il secondo posto dista 4 lunghezze ed ecco perché sarà importante vincere, per non perdere contatto dal duo di testa.Non sarà però impresa semplice contro una Fortitudo che, nonostante i 12 punti in classifica fin qui racimolati, si sta ben disimpegnando. I tranesi sono reduci da una sconfitta sul campo di Monopoli per 73-67 che avrebbe potuto essere ben altro senza qualche errore difensivo di troppo. Squadra che nelle ultime quattro gare ha vinto due match e che in casa ha conquistato ben 8 dei 12 punti totali.Coach Matteo Totaro può contare su un team solido e ben strutturato in cui spiccano le individualità del trio De Leon, miglior realizzatore tranese con 287 punti segnati, Logoluso e Triglione, giocatori dotati di ottima tecnica e offensivamente efficaci. Ma attenzione anche a Barbera, assente all'andata e autore di 16 punti domenica scorsa. Una squadra in salute che può creare grattacapi così come fece nella gara di andata, che la Matteotti vinse sì 77-60 ma che la vide impegnata costantemente con un Trani sempre nel vivo del match e capace di complicare la vita ai coratini, specie nei primi due quarti.Coratini che hanno passato una buona settimana, in ripresa sia dal punto di vista fisico - dopo lo stato febbrile che ha colpito alcuni giocatori la scorsa settimana e nell'ultimo match - sia da quello mentale ed agonistico. Il ko contro Bari ha confermato all'intero roster quanto difficile ed impegnativa sia ogni gara di questo torneo e motivato tutti, giocatori e staff, a tornare al successo sin da subito per rendere ancora più esaltante questa già fin qui ottima annata.Arbitreranno la gara, in programma domenica alle ore 18, i signori Perrucci di Mesagne (BR) e Solimeo di Lecce.