L'avventura della Nuova Matteotti Corato nei playoff promozione di C Gold si è chiusa ai quarti di finale. La formazione guidata da Dimitri Patella è stata sconfitta 89-79 sulle tavole del PalaCarrassi dall'Adria Bari nel terzo e decisivo confronto per l'accesso alla semifinale. I biancorossi di casa hanno fatto valere un approccio più convinto, prendendo subito il largo (19-4) e solo una grande reazione d'orgoglio ha permesso ae compagni di rimettere la situazione in sesto, riuscendo finanche a chiduere in vantaggio all'intervallo lungo (41-43).La partita è sembrata svoltare in favore della Matteotti nel terzo parziale, caratterizzato anche dall'espulsione di Buzzo per una reazione spropositata nei confronti di Mascoli: la compagine coratina ha preso un piccolo margine di vantaggio ma Rodriguez e Meistas hanno condotto la riscossa della squadra di Cazzorla, che con un eloquente parziale di 21-6 si è riportata sopra di 9. Tutti i tentativi di rientrare in corsa nell'ultima frazione si sono rivelati infruttuosi: toccherà all'Adria Bari sfidare l'Adriatica Industriale Corato nella serie al meglio dei tre incontri che si aprirà sabato 16 aprile.Lapuò archiviare un'altra stagione di consolidamento nella categoria per la prima squadra, una realtà di tutto rispetto nel massimo livello cestistico pugliese. Un inizio difficile, l'entusiasmante risalita nel girone di ritorno e il meritato accesso ai playoff i momenti chiave dell'annata pere compagni. L'attività del settore giovanile proseguirà nelle varie competizioni in cui le squadre targate NMC sono ancora impegnate.