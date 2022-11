Il team di Patella non riesce a conquistare il primo successo esterno in campionato

ADRIA BARI-NUOVA MATTEOTTI CORATO 76-70 Adria Bari: Ravelli A. 3, Ravelli M., Rodriguez 17, Buzzo 8, Ferraretti 9, Vorzillo 14, Lupo 20, Callara, Pugliese 5, Mezzina. N.e.: Loprieno. All.: Cazzorla

Nuova Matteoti Corato: Martinelli, Gatta 11, Olocco 7, Paulauskas 17, Razic 11, Baldin 4, Nikola Markovic, Formica 20. N.e.: Altieri, D'Imperio, Luka Markovic, Bojang. All.: Patella.

Arbitri: Menelao e Laterza di Mola.

Parziali: 23-21; 47-42; 57-58.

Prima o poi il tabù trasferta sarà sfatato. La Nuova Matteotti Corato, sul parquet di Bari, ci è andata vicina ma l'Adria ha saputo gestire meglio le fasi conclusive del confronto, conquistando il successo a spese del team di coachGara contrassegnata da un sostanziale equilibrio, rotto da alcuni strappi su entrambi i versanti: è il caso del break di 12-0 nel corso della terza frazione che ha permesso agli ospiti di toccare il +5 (47-52) e della replica perentoria dei biancorossi di casa con un 12-0 a inizio quarto periodo che ha indirizzato la contesa: Formica e compagni, sotto di 11, hanno cercato di ricucire senza andare oltre il -6 (69-63). Troppo poco per capovolgere l'esito della sfida.Domenica 13 novembre, al PalaLosito, il delicatissimo confronto con la Virtus Molfetta, favorita per la promozione ma in piena crisi di identità: una sola vittoria su quattro partite, un cambio in panchina con l'esonero di Gallo e l'arrivo di Carolillo, un'uscita dal roster (quella di Gambarota, ingaggiato dal Basket Corato di Serie B).