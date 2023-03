Nuova Matteotti, un gran primo tempo non basta: Mola di aggiudica gara 1

La finale play off non inizia nel migliore dei modi per la Nuova Matteotti Corato che sfodera una prestazione ai limiti della perfezione fino all'intervallo ma nel terzo quarto non riesce a contrastare i tentativi di rimonta del Mola New Basket che vince il primo round della finale play off per l'accesso alla prossima Serie B Interregionale.Coach Castellitto stravolge il suo quintetto "tipo" e, al fianco del duo argentino Dilascio e Amigo, schiera Calisi, Preite e Barnaba. Solito starting five per coach Di Salvatore con Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas.Avvio di primo quarto a favore di Mola con un break di 7-0 dopo il canestro in apertura realizzato da Paulauskas (7-2), prima che Olocco si carichi sulle spalle i suoi in fase realizzativa e firmi sei punti consecutivi (7-8). I padroni di casa si riportano in vantaggio con Barnaba e Preite (12-11), a cui rispondono i canestri di Razic e Paulauskas (12-16). Nel finale di quarto Preite e Calisi consentono a Mola di ristabilire la parità: 18-18 al primo mini-riposo.Il secondo quarto si apre con Corato che mette la freccia nel punteggio grazie a Olocco e Giovara (18-23). Dilascio e Di Diomede provano a tenere Mola in linea di galleggiamento (24-28) ma i Di Salvatore boys sono scatenati in entrambe le metà campo con una difesa arcigna (solo 10 punti concessi a Mola) e con una grande precisione dall'arco: le triple di Razic e capitan Gatta permettono agli ospiti di andare all'intervallo sul 28-34.All'uscita dagli spogliatoi la NMC raggiunge il suo massimo vantaggio fino a +8 grazie alla tripla di Giovara e al canestro di Baldin (33-41). Dopo un inizio di terzo quarto incoraggiante, la NMC diventa vittima di un incantesimo senza via d'uscita: i padroni di casa piazzano un parziale clamoroso di 23-1, con Amigo e Di Lascio sugli scudi, che non lascia spazio a repliche e che indirizza decisamente la partita. Il terzo quarto si chiude sul 56-42 a favore dei ragazzi di coach Castellitto.Nel quarto periodo di gioco Olocco e Giovara provano a dare la scossa agli ospiti (61-48) ma non è sufficiente per raddrizzare la partita perchè Mola incrementa lo scarto fino al +15 con cui si chiude Gara 1: al PalaPinto finisce 69-54 per Mola.MOLA NEW BASKET - NUOVA MATTEOTTI CORATO 69 – 54MOLA: Di Diomede 8, Didonna 9, Amigo 14, Di Lascio 9, Preite 13, Brunetti, Calisi 5, Dar.Lepore n.e., Dan.Lepore n.e., Pinto, Ardito n.e., Barnaba 11. Coach: CastellittoCORATO: D'Imperio, Martinelli, Gatta 8, Olocco 16, Paulauskas 6, Razic 9, Chornohrytskyi 2, Giovara 9, Baldin 4, N.Markovic n.e., L.Markovic, Bojang n.e. Coach: Di SalvatoreParziali: 18-18; 28-34; 56-42; 69-54