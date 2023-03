Play Off C Gold: una Nuova Matteotti mai doma sfiora il colpo gobbo a Mola

Mola soffre, va sotto nel punteggio, ma alla fine ribalta la contesa e fa sua Gara-2, portando la serie sul 2-0. Per la Nuova Matteotti Corato tanti applausi e qualche rimpianto per non essere riuscita, in due gare ben giocate, a sovvertire il fattore campo.Il 75-69 la dice lunga sull'equilibrio del match, che ha visto i viaggianti toccare il +11 nel corso del secondo quarto, salvo chiudere la prima frazione di gioco sul 32-35.Nel terzo quarto Di Lascio e compagni mettono la freccia, chiudendo con un tesoretto di quattro punti il terzo periodo (53-49), margine che riusciranno a mantenere fino al termine.Negli ultimi 10' una bella e coriacea NMC cerca di restare attaccata al match, con le bombe di Giovara e Gatta a tenere i coratini ad un possesso di distacco, ma il finale è di marca molana, fino al 75-69 finale.Una bella prestazione dunque non è bastata agli uomini di coach Di Salvatore per raggiungere il pari nella serie. Domenica la sfida si sposta al Palalosito, dove la Nuova Matteotti dovrà far valere il fattore campo, mentre Mola proverà a giocarsi il suo primo match point.