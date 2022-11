Zero in classifica finalmente cancellato. La Nuova Matteotti Corato ha centrato il primo successo nel campionato Under 19 Eccellenza, massimo livello agonistico del basket giovanile italiano. Il team guidato daha battuto Avellino di misura (54-52) nel match disputato al PalaLosito lunedì 31 ottobre, riscattando gli stop rimediati nelle precedenti sfide contro Napoli, Salerno, Scafati e Cercola.Una prova di grande determinazione, quella sfoderata dalla compagine coratina, che lunedì prossimo sfiderà i parietà dell'Happy Casa Brindisi sul parquet del PalaPentassuglia nel confronto in calendario alle 18:30.