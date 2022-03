L'impegno, sulla carta, è agevole ma guai fidarsi delle apparenze. Bisognerà approcciare la gara con la giusta concentrazione per far valere la superiorità tecnica e mettere altro fieno in cascina, in attesa dell'ultimo turno di stagione regolare che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per il vertice. L'sarà di scena domenica 20 marzo (palla a due ore 18) sul parquet della Juve Trani dell'ex tecnico neroverde Giulio Cadeo nel confronto valido per la ventunesima giornata della prima fase di Serie C Gold.Pronostico chiuso nel testacoda del PalaAssi e orecchie puntate, soprattutto, su quanto accadrà al PalaPoli dove la Virtus Molfetta è chiamata a fornire una risposta alle inquietudini emerse con le due sconfitte maturate nelle ultime tre gare, che hanno riaperto di fatto la lotta per la pole position in griglia playoff. Il Basket Corato è obbligato a vincere sia a Trani che la domenica successiva al PalaLosito contro la Virtus Mesagne e confidare in uno scivolone dei competitori, che altrimenti saranno davanti per la migliore differenza canestri negli scontri diretti. Il capitano neroverde, nel corso della ventunesima puntata di "Invito a canestro" su Telesveva, ha rimarcato i rimpianti per la gestione delle due sfide con il team molfettese, specie per il pesante -14 maturato all'andata, pur specificando che «a prescindere dalla posizione al termine della regular season, i playoff sono sempre un terno a lotto e andranno affrontati con uno spirito e un piglio diverso».Coach Verile non potrà fare affidamento sul playmaker, impegnato con la nazionale Under 18 del Brasile nei Campionati sudamericani. Sembrano invece pienamente recuperati siache. Gli avversari di turno, fermi al palo e con 20 sconfitte sul groppone, non dovrebbero costituire un ostacolo per le velleità del gruppo coratino. Dirigeranno il match Ranieri di Mola e Squeo di Bari.