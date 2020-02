Serie C Silver, grande vittoria a Lecce per la NMC

Grande vittoria esterna per la Nuova Matteotti Corato che espugna il non facile parquet di Lecce e dà un chiaro segnale al campionato dopo il passo falso interno di domenica scorsa. 66-84 il netto finale di un match che i coratini, dopo circa 15 minuti di equilibrio, hanno ribaltato e poi controllato agevolmente dando una grande prova di forza e compattezza. Ottimi gli innesti dei nuovi Babrauskas e Bacchini, subito entrambi a segno e già inseriti nel roster coratino.Avvio con Lecce che, priva del capocannoniere Segura, si affida al veterano Colella. Coach Verile schiera invece subito Babrauskas anche se il primo canestro è la tripla di Laudisa, a cui risponde subito Sabeckis con 4 punti consecutivi che danno il primo vantaggio ai biancoblu. Lecce trova tiri importanti dal perimetro e, trascinato da uno scatenato Colella, prende il comando delle operazioni. Sul 16-12 arrivano i primi 3 punti di Babrauskas e, dopo un altro 5-0 leccese, anche quelli dell'altro neo acquisto Bacchini (21-17). I canestri di un positivo Cicivè tengono incollata Corato al match a fine primo quarto, quando Lecce è avanti 26-21.Secondi 10 minuti che si aprono con ancora Colella sugli scudi, ma nel momento migliore dei locali (31-26), arriva il mortifero break coratino che di fatto decide il match. I baresi chiudono bene le linee difensive e sprigionano tutta la loro potenza offensiva. A turno Sabeckis, Cicivè, Bacchini, e capitan Gatta con le sue triple, bucano ripetutamente il canestro avversario e confezionano il 16-0 che li lancia sul 31-42. Ancora Colella ferma il break coratino ma la Matteotti non si disunisce e chiude il secondo parziale avanti 40-47.Terzo periodo meno proficuo dal punto di vista realizzzativo, con le due squadre che difendono meglio. Lecce tenta la rimonta ma Corato gestisce il vantaggio e, alternando palle sui propri lunghi e triple dal perimetro, mette in difficoltà i leccesi. Gatta e Mazzilli segnano punti decisivi e i salentini, nonostante Laudisa trovi punti pesanti, tengono a distanza i locali. A fil di sirena capitan Gatta, dall'angolo, segna la pesantissima tripla del 53-65 che ricaccia indietro i tentativi di rimonta di Lecce e psicologicamente forse spegne le speranze dei locali, rimettendo il distacco in doppia cifra a favore dei coratini.Ultimo quarto in cui non cambia il canovaccio della partita. Coach Verile ruota molto i suoi uomini trovando da tutti risposte positive. L'inserimento dei nuovi prosegue bene e riesce a garantire minuti di qualità. Sabeckis (top scorer coratino con 23 punti) e Cicivè segnano i punti che blindano il successo della Matteotti. Si arriva così alla tripla finale di Mazzilli ed al 66-84 con cui Corato si impone e si rilancia in classifica.Ora però testa subito al prossimo turno, ancora in trasferta ed ancora su un campo caldo e difficile come quello di Monopoli, con la consapevolezza e l'entusiasmo di chi sa di avere un grande potenziale, ancora in gran parte non del tutto emerso.SCUOLA DI BASKET LECCE - NUOVA MATTEOTTI CORATO: 66 - 84SB LECCE: Colella 26, Dell'Anna 2, Kurimsky 8, Mijatovic 5, Laudisa 16, Pinto 7, Sava, Martino, Toscani, D'Autilia 2. ALL. Leopizzi.NUOVA MATTEOTTI CORATO: Sabeckis 23, Gatta 14, Babrauskas 6, Bacchini 8, Cicive 17, Di Bartolomeo 5, Mazzilli 11, D'Introno ne. Laquintana , Piccarreta All. Verile.ARBITRI: Russo di Taranto e Capobianco di Pulsano (TA)PARZIALI: 26-21, 40-47, 53-65, 66-84