Amichevole con la Virtus, favorita numero uno per la promozione in B

Primo impatto con avversari di spessore per la Nuova Matteotti Corato. La formazione di coach Dimitri Patella sosterrà un'amichevole con la Virtus Molfetta sabato 17 settembre. Un'opportunità per misurare concretamente i passi compiuti nella prima fase di preparazione all'annata 2022-2023, nella quale il team coratino punta a recitare un ruolo di rilievo fra le partecipanti al torneo di Serie C Gold.