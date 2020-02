Zygimantas Simonis non vestirà più la maglia NMC

La notizia era nell'aria già da qualche giorno ed i rumors si facevano sempre più insistenti, ma la conferma ufficiale è arrivata solo al termine del match contro Mesagne. Zygimantas Simonis, classe 1995, lascia la Nuova Matteotti Corato e torna nella sua Lituania dove concluderà la stagione agonistica in un campionato di categoria superiore. Troppo forte il richiamo della sua terra natìa per un ragazzo di 25 anni che fin qui è stato determinante per la società coratina.Arrivato a fine settembre, "Ziggy", come lo chiamavano tutti nell'ambiente cestistico, ha disputato 18 partite in maglia Matteotti, debuttando in trasferta a Cerignola e mettendosi subito in luce siglando 19 punti. La prima prestazione monstre arriva la settimana successiva al PalaLosito dove, all'esordio interno della Matteotti, contro Barletta, segna 41 punti, suo high stagionale bissato proprio nella gara con Mesagne di domenica scorsa, contribuendo al primo storico successo NMC in serie C Silver. Tutto il pubblico si accorge di questo ragazzo e delle sue grandi dote realizzative. Nelle successive gare, Simonis, maglia numero 00, si conferma e, partita dopo partita, delizia gli spettatori con bellissime giocate e tanti punti realizzati.Guardia di 191 cm per 90 kg, nato a Panevezys, Simonis ha disputato con la NMC 18 partite ufficiali, vincendone 13 e perdendone 5. Ha totalizzato 441 punti complessivi in campionato ad una media di 24,5 punti a partita ed è attualmente secondo nella classifica marcatori del girone, alle spalle di Segura, prossimo avversario della Matteotti con la sua Scuola di Basket Lecce. Un duello che purtroppo non si vedrà sul parquet domenica prossima.Ragazzo introverso, molto serio e tranquillo, gran fisico e gran lavoratore, ottime doti atletiche e molto versatile sul campo, in quattro mesi a Corato si è fatto apprezzare e ricordare da tutti. «Ziggy ha avuto una grossa chance per la sua carriera sportiva e la NMC non ha voluto ostacolarlo. La società augura a Simonis un ottimo prosieguo di stagione e lo ringrazia per l'impegno profuso e le gioie regalate a tutti in maglia NMC» commenta la dirigenza NMC.