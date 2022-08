Prima ufficialità in casa Nuova Matteotti Corato in vista del prossimo campionato di Serie C Gold. La dirigenza ha confermato coach Dimitri Patella alla guida della prima squadra, con l'obiettivo di dare stabilità al progetto avviato nella scorsa stagione. Il tecnico barese, con ogni probabilità, avrà a disposizione una buona fetta di giocatori che hanno già fatto parte del roster biancazzurro oltre ai due nuovi innesti, i cui ingaggi sono stati anticipati nelle scorse settimane da CoratoViva (link all'articolo) L'obiettivo della società del presidente Balducci è mantenere il livello di competitività necessario a sostenere un torneo di C Gold al quale parteciperanno diverse formazioni abbondantemente rinforzate, concedendo spazio ai più interessanti prospetti del vivaio. Lasarà ai nastri di partenza del campionato Under 19 Eccellenza, riservato a 72 società in tutta italia: inclusa nel girone 6, la compagine coratina affronterà Happy Casa Brindisi, Cercola, Nardò, Napoli, Virtus Arechi Salerno, Aurora Brindisi, Scafati, San Severo, Fortitudo Francavilla, Avellino e Virtus Matera.